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Экономика

Госпрокуратура передала БАГАЦу данные о зарплатах работников "Хеврат Хашмаль"

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Госпрокуратура передала БАГАЦу данные о зарплатах работников "Хеврат Хашмаль"

Государственная прокуратура передала в БАГАЦ информацию о зарплатах и бонусах, которые получают работники израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль").

Данные были переданы в рамках иска, поданного государством против суда по трудовым спорам, предоставившего работникам "Хеврат Хашмаль" неограниченное право на забастовку против реформы рынка электроэнергии, сообщает The Marker.

В заявлении прокуратуры говорится, что работники "Хеврат Хашмаль" являются одной из самых сильных, высокооплачиваемых и наиболее защищенных групп работников.

Среди прочего, коллективный трудовой договор запрещает увольнять работника компании по любой причине без согласия рабочего комитета.

Средняя зарплата 8.826 постоянных работников компании – 27 тысяч шекелей в месяц (средняя зарплата в других государственных структурах 15,5 тысяч шекелей). В том числе зарплаты 350 работников компании превышали 52 тысячи шекелей в месяц.

Несколько тысяч работников компании получили в 2016 году 13-ю зарплату, а несколько сотен – и 14-ю зарплату.

Также компания потратила 121 миллион шекелей в 2016 году на бесплатное электричество для работников и пенсионеров компании.

Кроме того, работники "Хеврат Хашмаль" – единственные, кто по достижении пенсионного возраста получает и бюджетную пенсию и увольнительное пособие.

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