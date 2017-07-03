$5 млрд от Total и $11 млрд от ONGC Videsh: Иран пожинает плоды снятия санкций

Власти Ирана подписали первую крупную сделку в сфере энергоносителей после снятия международных санкций.

Французская компания Total и китайская China National Petroleum заплатят Тегерану 5 миллиардов долларов за права на разработку части газового месторождения Южный Парс.

В консорциум, помимо Total (50,1%) и CNP (30%), войдет также иранская компания Petropars (19,9%).

В рамках соглашения будут пробурены 30 скважин.

Между тем, индийская компания ONGC Videsh предложила Ирану 11 миллиардов долларов за право на разработку месторождения Farzad-B и на строительство инфраструктуры для экспорта газа из него, сообщает NDTV.