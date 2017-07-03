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Экономика

Потолок выплат государству кредитной картой увеличен до 35 тысяч шекелей

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Потолок выплат государству кредитной картой увеличен до 35 тысяч шекелей

Главный аудитор министерства финансов Рони Хизкиягу принял решение увеличить с 15 тысяч шекелей до 35 тысяч шекелей максимальный размер платежей, которые государственные структуры могут принимать к оплате кредитной картой.

Речь идет об уплате налогов, сборов, штрафов и т.д.

Суммы сверх указанного потолка можно оплачивать наличными, банковским переводом или чеком.

Как сообщает "Калькалист", министерство финансов также ведет переговоры с Почтовым банком по поводу возможности осуществления выплат государству в филиалах банка посредством кредитной карты.

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