Потолок выплат государству кредитной картой увеличен до 35 тысяч шекелей

Главный аудитор министерства финансов Рони Хизкиягу принял решение увеличить с 15 тысяч шекелей до 35 тысяч шекелей максимальный размер платежей, которые государственные структуры могут принимать к оплате кредитной картой.

Речь идет об уплате налогов, сборов, штрафов и т.д.

Суммы сверх указанного потолка можно оплачивать наличными, банковским переводом или чеком.

Как сообщает "Калькалист", министерство финансов также ведет переговоры с Почтовым банком по поводу возможности осуществления выплат государству в филиалах банка посредством кредитной карты.