В Кирьят-Гате закрываются два завода, около 500 человек будут уволены

В воскресенье, 2 июля, сразу две компании объявили о намерении в ближайшее время закрыть расположенные в промышленной зоне Кирьят-Гата заводы и уволить сотни работников.

Компания Johnson Controls International объявила о закрытии завода Visonic, занимающегося производством продукции в сфере мониторинга и безопасности для больниц, музеев и тюрем.

400 сотрудников завода будут уволены до лета 2018 года, а производство будет переведено в Китай.

При этом исследовательский центр Visonic в Тель-Авиве, в котором заняты 125 сотрудников, продолжит свою работу.

Компания "Сугат" объявила о намерении закрыть завод по обработке сахара и уволить 60 работников. Закрытие завода связано с отменой введенного Европейским союзом десять лет назад запрета на экспорт сахара.