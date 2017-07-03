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Экономика

Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 3 июля, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,086% и составил 3,493 шекеля за $1. Курс евро – на 0,299% и составил 3,974 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь-июль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

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