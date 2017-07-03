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Экономика

Кнессет готов дать зарплаты членам муниципальных советов: центр местной власти угрожает забастовкой школ

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати

Комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила первому чтению законопроект Давида Амсалема ("Ликуд") и Ахмада Саади (Объединенный арабский список), предусматривающий оплату работы членов муниципальных советов.

На текущий момент члены муниципальных и местных советов работают на добровольной основе, не получая никакой оплаты. По утверждению инициаторов законопроекта, это существенно вредит работе муниципалитетов, поскольку члены муниципальных советов вынуждены часто пропускать совещания, чтобы не пропускать основную работу. Кроме того, это лишает возможности баллотироваться в муниципальный совет представителей социально слабых слоев населения.

Законопроект предлагает установить оплату в размере 1.000 шекелей для каждого члена муниципального совета за участие в каждом заседании совета или его комиссии.

Председатель центра местной власти Хаим Бибас уже заявил, что если этот законопроект будет утвержден, министерству финансов придется оплачивать его в полном объеме. По словам Бибаса, муниципалитеты не потратят на это ни одного шекеля, а если потребуется – организуют забастовку системы просвещения, сообщает The Marker.

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