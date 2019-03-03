Израильский NanoLock назван стартапом года на всемирной выставке мобильных технологий в Барселоне

Израильская стартап-компания NanoLock была объявлена стартапом года на прошедшем в конце минувшей недели в Барселоне Всемирном конгрессе мобильных технологий.

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Компания, созданная в 2016 году, представила легкое, виртуальное и бюджетное решение обеспечения безопасности и управления подключения периферийных устройств.

Разработка NanoLock не занимает компьютерных или энергетических мощностей, предотвращая кибератаки на подключенные периферийные устройства. Платформа сама регистрирует подключенные устройства и защищает их в течение всего периода подключения.

В финале израильский стартап обошел французский стартап Carfit, разработавший технологию помощи в техническом обслуживании автомобилей, американскую электрокаршеринговую компанию Scoot Networks, компанию Factorial, разработавшую платформу для отделов кадров, и 3DLook, разрабатывающую новые технологии для текстильной промышленности.

В трехдневном конгрессе, являющемся крупнейшим мероприятием в сфере мобильных технологий, принимали участие 23 тысячи человек и 760 компаний, включая около 600 стартапов.





