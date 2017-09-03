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Экономика

Израильская презентация признана лучшей на EXPO-2017

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Израильская презентация признана лучшей на EXPO-2017
Израильская презентация признана лучшей на EXPO-2017
Израильская презентация признана лучшей на EXPO-2017

В ближайшие дни в Астане завершает работу международная выставка EXPO-2017. Одним из победителей EXPO, проходившей под девизом "Энергия будущего", стал израильский павильон.

Лучшим павильоном второй год подряд был назван германский, обошедший павильон Великобритании. Среди малых стран первое и второе места заняли, соответственно, Монако и Сингапур.

Германия победила также в категориях «Лучшая интерпретация темы» и "Самый интерактивный павильон". Турция одержала верх в категории "Лучший внешний дизайн", а павильон Южной Кореи был признан самым высокотехнологичным.

Израильский павильон получил первое место в категории "Лучшая презентация". Концепция экспозиции была разработана и реализована израильской компанией израильская компания AVS Creative Solutions.

Директором павильона стал Джош Бендит, комиссаром израильской делегации от министерства иностранных дел - Эльазар Коэн. За пиар и продвижение отвечали Алекс Городницкий, Павел Масенжник, Анна Магина.

"Израилю, как лидеру в сфере инновационных технологий, есть, что показать на EXPO-2017. И за этим стоит большая работа нашей дружной команды, в которой бок о бок плодотворно сотрудничали представители разных возрастов, национальностей и религиозных конфессий", - заявил Эльазар Коэн.

"Нам вообще удивительно приятно, что Израиль так тепло встретили в мусульманской стране, еще и в такое непростое время. ЭКСПО - это дипломатия мира и взаимопонимания. Мы очень благодарны Казахстану, его гражданам, посетившим и полюбившим наш павильон", - добавил он.

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