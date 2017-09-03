Флуг и Набиуллина вошли в число лучших глав ЦБ в мире

Экономическое издание Global Finance опубликовало отчет, в котором выдал оценки главам центральных банков государств мира. Худшие лидеры монетарных ведомств получили оценку F, лучшие – A.

При этом учитывались такие показатели как борьба с инфляцией, достижение целей экономического роста, обеспечение стабильности валютного курса и учетной банковской ставки.

Глава Банка Израиля Карнит Флуг была удостоена высшего балла в четвертый раз подряд. Вместе с ней A получили руководители ЦБ Австралии, Гондураса, Ливана, Марокко, Парагвая, России, США и Тайваня.

Примечательно, что среди лучших глав ЦБ – три женщины. Помимо Флуг, это председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Только одна страна удостоена оценки F. Это потерпевшая экономический крах Венесуэла. Оценка D – у Венгрии, Ирака и Венгрии.