Минфин запустил систему онлайн-проверки страховок на предмет двойного покрытия

Министерство финансов запустило во вторник, 4 апреля, систему онлайн проверки страховых полисов, позволяющую пользователю проверить имеющиеся у него в наличии страховки на предмет двойного покрытия, а также сравнить их с другими имеющимися на рынке полисами по цене и качеству обслуживания.

Для идентификации перед проверкой необходимо указать свой номер удостоверения личности, дату выдачи удостоверения личности, а также информацию о выдаче загранпаспорта и поездках за границу в последние три года.

Система позволяет также проверить наличие страховых полисов у скончавшихся родственников.





