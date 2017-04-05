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Экономика

Boeing заключил новый контракт с Ираном: 30 самолетов за 3 млрд долларов

время публикации: 4 апреля 2017 г., 13:50 | последнее обновление: 4 апреля 2017 г., 13:54 блог версия для печати фото
Boeing заключил новый контракт с Ираном: 30 самолетов за 3 млрд долларов

Американская корпорация Boeing сообщила о подписании контракта с иранской авиакомпанией Aseman Airlines о поставке 30 самолетов Boeing 737 Max. Сумма соглашения составила три миллиарда долларов.

Иранский перевозчик, обслуживающий как внутренние, так и международные авиалинии, получит возможность приобрести еще 30 таких самолетов. Сделка позволит Aseman вернуться в европейское воздушное пространство. В декабре 2016 года ее полеты в ЕС были прекращены по соображениям безопасности.

Соглашение о судьбе иранской ядерной программы, заключенное в Вене в 2015 году, предоставило Исламской республики Иран возможность обновить устаревший парк гражданской авиации. Объем рынка оценивается по меньшей мере в 500 самолетов.

В декабре 2016 года авиакомпания Iran Air заключила с Boeing контракт на поставку 80 новых лайнеров. Его сумма составляет 16,6 миллиарда долларов. Тегеран получит 50 самолетов Boeing 737 и 30 – Boeing 777. Самолеты будут поставлены в течение 10 лет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 декабря 2016 г.
IranAir заключил сделку о закупке 80 самолетов Boeing
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 апреля 2016 г.
Делегация Boeing прибыла в Иран на переговоры о продаже самолетов







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