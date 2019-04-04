В Израиле начинает работать Всеобщая база кредитных данных: для кого это хорошо и для кого плохо

12 апреля в Израиле начнет работать Всеобщая база кредитных данных, созданная и контролируемая Банком Израиля с целью увеличения конкуренции на рынке финансовых услуг для домашних хозяйств.

Все израильские банки, компании кредитных карт, структуры внебанковского кредитования с кредитным портфелем более 250 миллионов шекелей, будут обязаны передавать во Всеобщую базу данных информацию о своих частных клиентах. Также в базу данных будет стекаться информация из таких структур, как управление судебных исполнителей, отдел ограниченных счетов в Банке Израиля и т.д. Исключение составят муниципалитеты и Электрическая компания.

Эти данные будут передаваться в "кредитные бюро", которые будут обрабатывать и анализировать информацию, оценивать риск и присваивать каждому клиенту индивидуальный кредитный рейтинг.

Рейтинг будет учитывать финансовое поведение клиента за последние три года, включая объемы и типы ссуд, кредитные рамки, задержки в погашении, имеющиеся залоги и аресты, и т.д.

При этом в базе данных не будет информации о доходах и об имуществе. Часть информации будет передаваться в базу данных только с согласия клиентов.

При обращении клиента за получением ссуды банк или ссужающая компания будет (с согласия клиента) обращаться за получением кредитного рейтинга в одно из бюро (на текущий момент лицензии получили компании D&B, BDI и "Кав Манхе"), заплатив комиссионные в размере 3 шекеля. На основании этого рейтинга будет определяться ставка по кредиту.

Открытие Всеобщей базы кредитных данных освободит рынок финансовой информации по домашним хозяйствам от монополии двух крупнейших банков ("Леуми" и "Апоалим") в частности и от зависимости от банков в целом, позволив людям с хорошей кредитной историей брать кредиты под существенно меньшие проценты, чем до сих пор.

В то же время клиенты с проблемной кредитной историей могут столкнуться с серьезными трудностями при получении ссуд.

Любое лицо сможет зайти в "личный кабинет" базы данных для получения информации о своей кредитной истории, ограничения доступа к ней или ее обнуления (в таком случае он не сможет получить кредитный рейтинг).





