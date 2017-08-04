"Рафаэль" открыл в Индии завод по производству противотанковых ракет

Израильский оборонный концерн "Рафаэль" объявил о вводе в строй построенного в индийском городе Хайдарабад завода по производству противотанковых ракет Spike.

Завод был построен совместно с индийским холдингом Kalyani в рамках программы "Сделано в Индии".

По словам главы Kalyani Бабы Кальяни, 90% деталей ракет будут производиться в Индии.

На открытии завода присутствовали посол Израиля в Нью-Дели Даниэль Кармон и министр промышленности штата Телангана Кальвакунтла Тарака Рама Рао.

Завод будет работать на нужды индийской армии, а также планирует поставлять противотанковые ракеты в страны Юго-Восточной Азии.