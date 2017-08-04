Акции "Тевы" рухнули на 24%

В ходе вчерашних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции израильского фармацевтического концерна "Тева" потеряли 23,75% своей стоимости (около 8 миллиардов долларов), подешевев до уровня 2004 года.

Объем сделок по акциям концерна в 15 раз превысил средний показатель.

Причиной обвала курса акций "Тевы" стала публикация финансового отчета за второй квартал текущего года, в рамках которого концерн сообщил о списании убытков в размере 6 миллиардов долларов.

Концерн также сообщил о намерении провести реорганизацию, закрыв или продав 15 заводов, сократив штат на 7 тысяч человек и уйдя с рынков 45 стран мира.





