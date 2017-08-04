4 августа 2017 г.
последняя новость: 08:48
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:31 Акции "Тевы" рухнули на 24%
16:51 Концерн "Рафаэль" построит себе две экологичные электростанции
15:58 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
15:33 "Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал
10:28 Суд в США отклонил иск "Тевы" о мошенничестве на $2,3 млрд
09:11 "Исракарт" сокращает клиринговые комиссионные для малых бизнесов и частных предпринимателей
08:06 Стартап ProoV мобилизовал 14 миллионов долларов
16:01 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
13:02 Центробанк Египта: валютные резервы выросли до показателей времен Мубарака
10:23 Ремонт нового опреснительного завода в Ашдоде обойдется в 300 млн шекелей
Экономика

Акции "Тевы" рухнули на 24%

время публикации: 07:31 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати фото
Акции "Тевы" рухнули на 24%

В ходе вчерашних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции израильского фармацевтического концерна "Тева" потеряли 23,75% своей стоимости (около 8 миллиардов долларов), подешевев до уровня 2004 года.

Объем сделок по акциям концерна в 15 раз превысил средний показатель.

Причиной обвала курса акций "Тевы" стала публикация финансового отчета за второй квартал текущего года, в рамках которого концерн сообщил о списании убытков в размере 6 миллиардов долларов.

Концерн также сообщил о намерении провести реорганизацию, закрыв или продав 15 заводов, сократив штат на 7 тысяч человек и уйдя с рынков 45 стран мира.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 августа 2017 г.
"Тева" потеряла 6 миллиардов долларов за квартал
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 августа 2017 г.
Суд в США отклонил иск "Тевы" о мошенничестве на $2,3 млрд
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2017 г.
"Тева" обвиняет бывшую работницу, влюбившуюся в гендиректора конкурента, в нарушении коммерческой тайны







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017