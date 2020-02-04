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NEWSru.co.il :: Экономика4 февраля 2020 г., 09:25

Все платежи министерства алии, кроме корзины абсорбции, приостановлены

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Все платежи министерства алии, кроме корзины абсорбции, приостановлены

Министерство алии и интеграции временно приостановило выплату всех пособий и льгот репатриантам, включая пособие на съем жилья, выдачу ваучеров на обучение в ульпанах, стипендии учащимся на курсах переквалификации и т.д.

Исключение составила корзина абсорбции, выплата которой жестко прописана в законе.

Точное количество репатриантов, которым задержана выплата пособия, на текущий момент неизвестно, однако самой крупной группой являются военнослужащие-одиночки, которые получают пособие на съем жилья в размере 402 шекеля в месяц.

В пресс-службе министерства алии и интеграции сообщили, что в связи с тем, что бюджет на 2020 год пока не принят, все министерства действуют в соответствии с указаниями главного аудитора министерства финансов Рони Хизкиягу, постановившего, что все выплаты министерств будут осуществляться только после полученного заранее разрешения чрезвычайной комиссии при главном аудиторе.

Министерство алии и интеграции подало на рассмотрение комиссии просьбы по выплатам всех пособий для репатриантов. Чрезвычайная комиссия минфина уже проводит совещания на эту тему и в ближайшие дни должна дать ответ.

В министерстве отметили, что разрешение будет долгосрочным, и не потребует повторных обращений в чрезвычайную комиссию.

Напомним, что Хизкиягу еще в ноябре 2019 года издал полный запрет на предоставление министерствами денежных обязательств на сумму свыше 200 тысяч шекелей без согласования с офисом главного аудитора минфина. С первого января 2020 года, в свете отсутствия утвержденного госбюджета, главный аудитор минфина распорядился представлять все расходы на одобрение возглавляемой им специальной комиссии.



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