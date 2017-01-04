Израиль и Китай договорились о ввозе строительных рабочих

Находящаяся в Китае делегация представителей министерств иностранных дел, финансов, внутренних дел и строительства Израиля достигла соглашения с министерством торговли и объединением строительных подрядчиков КНР о порядке ввоза китайских строительных рабочих в Израиль.

Делегацию возглавили председатель жилищного кабинета правительства Авигдор Ицхаки и генеральный директор минстроя Ашер Армони.

Как сообщает "7-й канал", официальное подписание соглашения, в рамках которого из Китая в Израиль в течение полугода приедут 6 тысяч строительных рабочих, состоится в Иерусалиме в последнюю неделю февраля.

Общее количество китайских строителей в Израиле в рамках договора составит 20 тысяч человек.

Как сообщает газета "Гаарец", средняя зарплата китайского строителя, работающего в Израиле не в рамках государственного соглашения, составляет около 24 тысяч шекелей, более чем вдвое превышая среднюю зарплату по стране.

Переговоры о ввозе строительных рабочих из Китая ведутся уже несколько лет и являются одним из важных этапов на пути к подписанию соглашения о свободной торговле между Израилем и КНР. Ранее камнем преткновения было требование Пекина прописать в соглашении запрет на использование китайских рабочих для строительства за "зеленой чертой". Как именно удалось разрешить эту проблему, на данный момент не сообщается.





