4 января 2017 г.
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Экономика

Компания "Электра" выкупила "Голан Телеком" за 350 млн шекелей

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Компания "Электра" выкупила "Голан Телеком" за 350 млн шекелей

Во вторник, 3 января, был подписан договор о приобретении сотового оператора "Голан Телеком" компанией "Электра Цриха", входящей в холдинг "Элько".

Сделка стоимостью 350 миллионов шекелей должна быть утверждена министерством связи и антимонопольным управлением.

В сделку включено партнерское соглашение сроком на 10 лет между "Элько" и сотовым оператором "Селком" о создании на паритетной основе совместного предприятия по созданию и обслуживанию сотовой сети 3 и 4 (а также последующих) поколений. По такой же схеме работает партнерское соглашение между операторами "Партнер" и HOT Mobile.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 ноября 2016 г.
"Селком" обратился в суд с требованием признать "Голан Телеком" банкротом
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 октября 2016 г.
"Голан Телеком" опротестовал конфискацию 31 миллиона шекелей







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Среда, 4 января 2017 г.
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