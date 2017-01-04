Компания "Электра" выкупила "Голан Телеком" за 350 млн шекелей

Во вторник, 3 января, был подписан договор о приобретении сотового оператора "Голан Телеком" компанией "Электра Цриха", входящей в холдинг "Элько".

Сделка стоимостью 350 миллионов шекелей должна быть утверждена министерством связи и антимонопольным управлением.

В сделку включено партнерское соглашение сроком на 10 лет между "Элько" и сотовым оператором "Селком" о создании на паритетной основе совместного предприятия по созданию и обслуживанию сотовой сети 3 и 4 (а также последующих) поколений. По такой же схеме работает партнерское соглашение между операторами "Партнер" и HOT Mobile.