4 января 2017 г.
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Экономика

Bloomberg: минфин Израиля против продажи страховых компаний китайцам

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати

Информационное агентство Bloomberg цитирует высокопоставленный источники в министерстве финансов Израиля, утверждающий, что руководство минфина выступает против продажи израильских страховых компаний китайским холдингам.

Источник подчеркивает, что каждая заявка будет рассматриваться отдельно, однако отмечает, что в Китае не налажена система мониторинга финансовых операций, что вызывает опасения по поводу управления пенсионными накоплениями.

В то же время в минфине заинтересованы в китайских инвестициях в промышленные активы.

Напомним, что на текущий момент на продажу в Израиле выставлены страховые компании "Клаль" и "Феникс", и основными претендентами на обе компании являются китайские холдинги.

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