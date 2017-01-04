Bloomberg: минфин Израиля против продажи страховых компаний китайцам

Информационное агентство Bloomberg цитирует высокопоставленный источники в министерстве финансов Израиля, утверждающий, что руководство минфина выступает против продажи израильских страховых компаний китайским холдингам.

Источник подчеркивает, что каждая заявка будет рассматриваться отдельно, однако отмечает, что в Китае не налажена система мониторинга финансовых операций, что вызывает опасения по поводу управления пенсионными накоплениями.

В то же время в минфине заинтересованы в китайских инвестициях в промышленные активы.

Напомним, что на текущий момент на продажу в Израиле выставлены страховые компании "Клаль" и "Феникс", и основными претендентами на обе компании являются китайские холдинги.