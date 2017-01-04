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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в среду, 4 января, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и умеренным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,078% и составил 3,857 шекелей за $1. Курс евро возрос на 0,387% и составил 4,024 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

В этот же день Банк Израиля вмешался в ход межбанковских валютных торгов, приобретя на открытом рынке 300 миллионов долларов. В результате этого шага курс американской валюты, подешевевшей с утра на 0,8%, вырос на 1% по сравнению с официальным курсом на понедельник. Курс единой европейской валюты также вырос на 0,7%.

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