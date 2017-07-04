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Экономика

Демобилизованные солдаты смогут потратить армейский бонус на аренду жилья

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Демобилизованные солдаты смогут потратить армейский бонус на аренду жилья

Вечером в понедельник, 3 июля, депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях законопроект министра обороны Авигдора Либермана и других депутатов партии НДИ об изменении условий использования демобилизованными солдатами армейского денежного бонуса.

Среди прочего, закон теперь позволяет использовать бонус для оплаты аренды квартиры, а не только для ее покупки. Также можно будет использовать бонус в случае тяжелого финансового положения солдата после демобилизации.

Солдаты-одиночки смогут до половины бонуса потратить на любые цели без ограничения. Кроме того, закон предусматривает выплату демобилизованным солдатам-одиночкам до 1.000 шекелей в месяц на оплату аренды жилья. Срок действия льгот солдата-одиночки продлен с 5 до 10 лет после демобилизации.

Еще один параграф предусматривает возможность целевого использования денежного бонуса в течение 10 лет, а не 7 лет. Если за этот срок бонус использован не будет, средства будут автоматически зачислены на банковский счет.

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