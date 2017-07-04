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Экономика

Рейтинг самых загрязняющих предприятий Израиля по версии министерства экологии

время публикации: 14:35 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
Рейтинг самых загрязняющих предприятий Израиля по версии министерства экологии

Министерство экологии опубликовало индекс влияния на окружающую среду за 2015 год, в котором указан уровень загрязнения, производимого основными промышленными предприятиями Израиля.

Самыми "грязными" предприятиями остаются три компании, входящие в холдинг хайфского НПЗ – собственно нефтеперерабатывающий завод занимает первое место, а принадлежащие холдингу заводы "Гадив" и "Кармель Олефиним" – третье и четвертое места.

На втором месте расположился ашдодский НПЗ. Замыкает пятерку самых проблемных предприятий компания "Ротем Амперт", авария на которой привела накануне к экологической катастрофе в районе ручья Ашалим.

Далее в рейтинге следуют завод "Нияр Хадера", агрохимические предприятия "Аган Адама", заводы Мертвого моря, электростанция Рутенберга и завод "Магнезиум Ям а-Мелах".

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