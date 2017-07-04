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Экономика

Консорциум "Рои" проведет пробное бурение на границе с Египтом

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Консорциум "Рои" проведет пробное бурение на границе с Египтом

Геологоразведочный консорциум в составе компаний "Рацио", Edison и "Издамнут Исраэлит", владеющий лицензией на поиск газа в блоке "Рои", одобрил проведение пробного бурения стоимостью около 60 миллионов долларов.

Блок "Рои" расположен на границе израильской и египетской эксклюзивных экономических зон в 150 километрах от побережья Ашкелона.

Согласно предварительным данным, потенциальные запасы газа в "Рои" оцениваются в 97 миллиардов кубометров. В случае подтверждения наличия газа это месторождение станет третьим по запасам в Израиле после месторождений "Тамар" и "Левиатан".

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