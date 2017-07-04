Intel потратил на закупки в Израиле 5,8 млрд шекелей

Согласно отчету о корпоративной ответственности, опубликованному корпорацией Intel, в 2016 году ее доля в израильском экспорте составила 8% ($3,5 млрд).

Корпорация потратила на закупки в Израиле 5,76 миллиарда шекелей, из которых 75% пришлось на долю малых и средних поставщиков.

Штат компании в Израиле составляет 10.200 человек, из которых 21% - женщины. Доля женщин в руководящем составе Intel Israel составляет 30%.

Корпорация подчеркивает в отчете, что сумела увеличить долю перерабатываемых химических отходов с 83% до 93%, а также сэкономить 14 миллионов киловатт/час электричества.