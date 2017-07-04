Государство сокращает субсидирование факультетов юриспруденции и менеджмента

Израильский Совет по высшему образованию принял решение сократить размер выплат, получаемых университетами за каждого студента факультетов юриспруденции и менеджмента с 18 тысяч шекелей до 15 тысяч шекелей.

Решение было принято в связи с переизбытком специалистов в этих областях на израильском рынке.

В то же время плата, получаемая университетами за каждого студента на направлениях, связанных с высокими технологиями, будет увеличена с 38 тысяч шекелей до 45 тысяч шекелей в год.

Решение вступит в силу во всех университетах кроме Открытого университета уже в ближайшем учебном году, а в дальнейшем будет распространено и на субсидируемые государством колледжи, сообщает "Калькалист".

Данное изменение не повлияет на размер платы за обучение.