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Экономика

Государство сокращает субсидирование факультетов юриспруденции и менеджмента

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Государство сокращает субсидирование факультетов юриспруденции и менеджмента

Израильский Совет по высшему образованию принял решение сократить размер выплат, получаемых университетами за каждого студента факультетов юриспруденции и менеджмента с 18 тысяч шекелей до 15 тысяч шекелей.

Решение было принято в связи с переизбытком специалистов в этих областях на израильском рынке.

В то же время плата, получаемая университетами за каждого студента на направлениях, связанных с высокими технологиями, будет увеличена с 38 тысяч шекелей до 45 тысяч шекелей в год.

Решение вступит в силу во всех университетах кроме Открытого университета уже в ближайшем учебном году, а в дальнейшем будет распространено и на субсидируемые государством колледжи, сообщает "Калькалист".

Данное изменение не повлияет на размер платы за обучение.

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