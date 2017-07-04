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Экономика

Министерства финансов и экономики приглашают население высказаться по поводу частного импорта

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Министерства финансов и экономики приглашают население высказаться по поводу частного импорта

В рамках политики снижения дороговизны жизни и повышения конкуренции министерства финансов и экономики проводят публичные слушания по поводу частного импорта товаров через интернет.

Слушания проводит специальная комиссия по проверке сферы частного импорта. Направлять свои рекомендации и мнения по поводу частного импорта и связанных с ним проблем и бюрократических препон следует по электронной почте 2754@mof.gov.il до вторника, 11 июля.

Напомним, что на текущий момент от уплаты налогов освобождены покупки на сумму до 75 долларов (включая стоимость пересылки). Товары на сумму до 500 долларов освобождены от пошлин, но облагаются НДС и налогом на покупку.

Кроме того, определенные виды товаров требуют разрешения на ввоз вне зависимости от стоимости (автомобильные детали и т.д.).

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