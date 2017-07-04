Минфин просит сократить бюджеты министерств на 1,1 млрд шекелей

Начальник бюджетного отдела министерства финансов Амир Леви подал в финансовую комиссию Кнессета запрос на сокращение бюджетов министерств на общую сумму 1,12 миллиарда шекелей.

Как сообщает The Marker, секвестр обусловлен необходимостью выполнения решений правительства и Кнессета при сохранении бюджетных рамок.

Среди прочего, средства необходимы для оплаты временного жилья для жителей Амоны (70 млн шекелей), бронирования общественного транспорта для поселений Иудеи и Самарии (45 млн шекелей), финансирования коалиционных соглашений (29 млн шекелей).

Значительная сумма (230 млн шекелей в год) потребуется для финансирования дополнительной недели оплачиваемого декретного отпуска. 248 млн шекелей будут направлены на дополнительные выплаты выжившим в Холокосте.

150 млн шекелей предназначены для оплаты долгов расформированного управления гостелерадио, и еще 350 млн шекелей – на финансирование расходов министерства обороны.

Средства предлагается взять, среди прочего, из бюджетов министерства транспорта (204 млн шекелей), министерства просвещения (132 млн шекелей), министерства здравоохранения (43 млн шекелей), министерства социального обеспечения (32 млн шекелей), министерства внутренней безопасности (48 млн шекелей)