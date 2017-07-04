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Экономика

Оружие, вода, сельское хозяйство: премьер-министр Индии прибывает в Израиль

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Реувен Ривлин и Нарендра Моди в Нью-Дели, 2016 год
В общей сложности будут подписаны 7 договоров
Среди соглашений -договор, облегчающий использование индийского космодрома для запуска израильских спутников

Во вторник, 4 июля, начнется первый в истории официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

Помимо важного политического аспекта визит Моди имеет также большое экономическое значение для Израиля. Торговый оборот между двумя странами составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда пришлись на израильский экспорт (9-й по объему рынок израильского экспорта).

Несмотря на то, что наибольшее освещение в СМИ получают оборонные сделки, основными товарами, экспортируемыми Израилем в Индию, являются телекоммуникационное оборудование и металлы (40% экспорта). 14% экспорта приходится на полезные ископаемые, 13% - на химикаты и нефтепродукты, 8% - на точные приборы. Основу импорта составляют химикаты, текстиль, пластик и резина, а также электроприборы.

В рамках визита Моди также ожидается подписание крупных оборонных сделок (Израиль является одним из основных поставщиков вооружений в Индию). Однако не менее важной целью визита является подписание договоров в сферах водного и сельского хозяйства.

Вместе с Моди в Израиль прибудет крупная делегация индийских бизнесменов, заинтересованных в сельскохозяйственных технологиях. Следует отметить, что израильские сельскохозяйственные центры в различных индийских штатах активно развиваются в последние годы при поддержке местных правительств. Большое значение израильским технологиям придается и в продвигаемом правительством Моди многомиллиардном проекте по очистке Ганга. Также в центре внимания делегации будут технологии "умного города".

Среди соглашений, которые будут подписаны в ходе визита, следует также отметить договор об укреплении сотрудничества в космической сфере, облегчающий использование индийского космодрома для запуска израильских спутников. В общей сложности будут подписаны 7 договоров, в том числе в сферах водного и сельского хозяйства, сотрудничества в научной сфере, в сфере кибербезопасности и т.д.

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