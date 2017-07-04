Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 4 июля, валютные торги завершились значительным ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,601% и составил 3,514 шекеля за $1. Курс евро – на 0,375% и составил 3,989 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь-июль без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.