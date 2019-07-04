Продажа израильских стартапов: 15 млрд долларов за полгода

Экономическая компания IVC опубликовала полугодовой отчет о покупке израильских стартапов иностранными компаниями, свидетельствующий о том, что количество продаваемых стартапов снижается, однако средняя цена каждого проданного стартапа растет.

Согласно отчету, за первое полугодие 2019 года было продано 66 израильских стартапов (на семь продаж меньше, чем за первое полугодие 2018 года) за 14,8 миллиарда шекелей.

При этом следует отметить, что почти половина суммы пришлось на сделку по продаже компании NVIDIA, за которую Mellanox заплатил в марте 2019 года 6,9 миллиарда долларов. Однако даже при нейтрализации этой сделки общая сумма продажи экзитов за полугодие на 1,1 миллиарда долларов превышает прошлогодний показатель.

Также следует отметить сделки по продаже SafeCharge (890 миллионов долларов) и Zoominfo (800 миллионов долларов).

В этом полугодии был установлен абсолютный рекорд по количеству сделок стоимостью более 100 миллионов долларов – 23 продажи. Для сравнения, в 2018 году таких сделок было только семь.