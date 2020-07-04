"Калькалист": российско-израильские олигархи проявляют интерес к покупке "Эль-Аля"

Пилоты "Эль-Аль" утверждают, что российские инвесторы и олигархи с израильским гражданством проявляют интерес к покупке авиакомпании, сообщает "Калькалист".

По требованию государства, израильское гражданство является необходимым условием для владения компанией "Эль-Аль". Имена российско-израильских бизнесменов, заинтересовавшихся покупкой компании, при этом не сообщаются.

Напомним, 3 июля, в аэропорту Бен-Гурион приземлился последний грузовой рейс авиакомпании "Эль-Аль" из Хьюстона, выполненный Boeing 787-9 c бортовым номером 4X-EDK. С этого момента выполнение авиакомпанией любых пассажирских или грузовых рейсов прекращено, и все 45 самолетов находятся на земле. 500 сотрудников компании, включая 100 пилотов, работавших в последние месяцы, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Отметим, ранее сообщалось, что в последние месяцы несколько еврейских бизнесменов проявляли интерес к авиакомпании "Эль-Аль".

По информации 12-го канала израильского телевидения, один из бизнесменов, проживающий за границей, через свои каналы передал главе минтранса свое предложение. Предприниматель сообщил, что проверил состояние компании и, тем не менее, хотел бы ее приобрести из сионистских побуждений, чтобы затем урегулировать проблемы с минфином и банками.

По данным телеканала, министр транспорта Мири Регев говорила, что "Эль-Аль" ждет крах, если ее владельцы, братья Борович, и минфин не договорятся. "Надо дать возможность хорошим евреям спасти "Эль-Аль"", - цитирует сайт министра транспорта.