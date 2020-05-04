Vino&Co с Эйнат Кляйн. Новый проект дегустаций израильских вин

Эйнат Кляйн – профессиональный фотограф и гид, создатель проекта TravelLab – в период общего карантина запустила новый проект дегустаций израильских вин Vino&Co.

Об идее проекта она рассказала корреспонденту NEWSru.co.il Павлу Вигдорчику.

Эпидемия коронавируса нанесла очень тяжелый удар по туристической индустрии. Как ты приспосабливаешься к новой ситуации?

Туризм стал первой отраслью, которая пострадала, и будет одной из последних, что вернется в строй. Поскольку я занимаюсь организацией бутиковых индивидуальных путешествий, а также винными экскурсиями и дегустациями в самом Израиле, родилась идея сменить "офф-лайновые" дегустации, которые я провожу уже довольно много лет, на некое "он-лайн" мероприятие. Чтобы и сегодня, в условиях карантина, люди могли дегустировать вино, продолжать изучение этой темы. Так и родился проект, который я назвала Vino&Co. Он о вине, о дегустациях, которые проходят не в одиночестве, а в какой-то компании, в обществе других любителей и энтузиастов.

Почему твой выбор остановился именно на вине?

Вино – мое самое главное увлечение. Это и винные дегустации, и исследование израильских вин. Израиль сегодня начинает занимать первые строки хит-парадов по качеству вина и развитию виноделия. Так что вино я выбрала не сейчас. Сейчас из-за карантина я не могу проводить офф-лайновые мероприятия. Мы начали думать, как это продолжить, я невероятно соскучилась и по старым знакомым, друзьям, которые регулярно приезжали ко мне на мероприятия.

Наступил хороший период, чтобы дать какой-то новый толчок старым идеям, чтобы не чувствовать себя закостенелым ретроградом, который десять лет остается в формате, где ему комфортно. И сейчас люди получили возможность продвинуться на новый уровень. Те бизнесы, которые не смогут подстроиться под новые реалии, просто отомрут. Но поскольку помирать и оставаться в прошлом совершенно не входит в мои планы, родилась идея, как это все переформатировать.

На сегодняшний день большое количество людей организует разные винные мероприятия – начиная с самих виноделов. Но идея этого проекта, с моей точки зрения, абсолютно уникальна. Я очень горжусь, что она пришла в голову именно нам.

Как это будет происходить?

Идея следующая: я подбираю набор из какого-то количества вин разных виноделен или концентрируюсь на определенной узкой тематике. Это может быть регион, сорт или даже конкретная винодельня. Или наоборот – делаю подборку вин самой широкой географии. Но это будут винодельни, которые я считаю достойными для дегустации. Как правило, на своих офф-лайновых дегустациях и на тех мероприятиях, которые будут проходить он-лайн, я стараюсь выбирать винодельни маленькие, бутиковые и не очень известные широкому кругу, даже широкому кругу дегустаторов.

Все хорошо знают и "Рамат а-Голан", и "Ярден", но мало кто знает винодельни крошечные, удаленные… И одна из моих целей на этом поприще – знакомить израильтян с винодельнями, которые дают фору всему, что импортируется в Израиль из тех же Франции, Италии и Испании. Получается, что у нас под носом есть десятки виноделен мирового уровня, но израильтяне знают о них очень мало. Так что здесь есть еще и просветительская функция, даже миссия.

Я выбираю винодельни, которые будут участвовать в дегустации, и мы организуем посылки из трех, шести или девяти бутылок разных вин – каждый сможет выбрать, какой набор ему более подходит. Мы доставляем их клиенту прямо домой, и после этого я провожу он-лайн дегустацию в "Зуме". Ясно, что человек не может одновременно открыть шесть или девять бутылок, он выберет какую-то одну, но во время он-лайн лекции я буду рассказывать о каждой из них, а люди смогут по подписке получить доступ к записи дегустации и прослушать лекцию снова – когда будут открывать следующую бутылку.

Дегустация будет мало отличаться от офф-лайновой, поскольку это будет не просто начитка материалов о винокультуре, науке, производстве вина, о том, чем отличаются танины от кислотности – речь будет идти конкретно о том вине, которое будет в руках у человека. И вы можете находиться у себя дома, не тратя время на дорогу, не думая о водителе, которому придется остаться трезвым, чтобы развести всех по домам… Это снизит и стоимость – не нужно тратить деньги на бензин, сиделок, нянь.

Раз уж мы заговорили о цене – о каком ценовом диапазоне идет речь?

Вина, которые я выбираю, нельзя отнести к бюджетной категории – это маленькие, бутиковые, хорошие винодельни. Цена одной бутылки будет от 80 шекелей и выше – в среднем, 90-100 шекелей. Умножив это на количество бутылок в наборе и добавив стоимость непосредственно участия в дегустации, можно получить ценовое предложение. Можно выбрать как более дешевый вариант, так и более дорогой, но определяться это будет числом бутылок в коробке и того вина, которое я буду подбирать. По мере развития проекта мы будем напрямую сотрудничать со всеми винодельнями, что позволит нам снизить цены на ящики с вином. Многих виноделов я знаю уже давно, и в будущем мы собираемся их привлечь, делать с ними интервью, приглашать их на дегустации, ну а виноделов мы приглашаем к сотрудничеству.

Кто еще участвует в проекте? Как вы делите обязанности?

В проекте участвует Паша Масенжник. Я занимаюсь тем, что связано с общением с винодельнями, подбором вина, общением с дегустаторами, с нашими подписчиками, непосредственно проведением дегустаций, начиткой всего теоретического материала. Паша занимается тем, что связано с медиа, пиаром, административными, техническими, бухгалтерскими вопросами, работой сайта, канала. Арт-директор у нас Татьяна Савина. Наши страницы в социальных сетях веду я.

Когда смотришь на ваше лого, трудно не узнать автора…

Лого для нас придумал и нарисовал любимый музыкант и художник Андрей Макаревич. Андрей также является большим ценителем вин и, мне кажется, смог вложить в это изображение лучшие составляющие нашего мира – красивый бокал с вином и очень узнаваемого кота. В этом лого есть некая игра слов. Вино и кот – Vino&Co. И этот кот держит в лапе бокал вина и обнимает хвостом всех, кто может к этому присоединиться. Все наши ролики и лекции будут предваряться заставкой, которую создал Андрей. И это прекрасная идея. Я вообще известный любитель кошек и вина. И в лого соединились две моих любимых вещи.

Ты говорила о лекциях, о роликах. То есть дегустациями дело не ограничивается, есть дополнительные проекты?

Скорее, это модули одного проекта, который будет разделен на несколько частей. Это винные боксы, которые будут получать заказчики, это он-лайн дегустации, которые будут проводиться для тех, кто заказал эти боксы, а также начитка теоретического материала – лекций на тему виноделия. Лекции будут самые разные, начиная с "Зачем вину нужна бочка?", или "Французский дуб или американский дуб?", "Когда появилась на свет первая винная бутылка, и почему у нее такая форма?" и заканчивая нюансами кашрута, особенностями климата, образом виноградника в ТАНАХе, виноделием в искусстве и т.д. Эти лекции будут проходить не в режиме он-лайн конференции, наши подписчики смогут увидеть их в YouTube.

Когда ситуация придет в норму, я конечно же планирую параллельно с он-лайн дегустациями проводить и офф-лайновые мероприятия. Думаю о подключении разных кейтерингов, шефов, рассказах о сочетании вина с едой. Возможно, пойдем немного дальше – в камерные концерты, выставки и т.д. Вино как образ, вино как идея, с моей точки зрения, требует красоты по периметру. Все, что сопровождает этот напиток, должно быть эстетичным, красивым, а еда и искусство – лучшие друзья хорошего вина.

Почему именно вино стало признаком Savoir vivre – "умения жить"?

Ну, окружен таким ореолом и виски – правда, немного другим. Виски, сигары – отдельная ниша, более мужская. А вино и виноделие обращаются как к мужчинам, так и к женщинам. И это относительно новая мода, 200 лет назад вино не было окутано таким вот ореолом изысканности, даже некоего декаданса. Думаю, в значительной степени поспособствовали искусство, кинематограф, вся эстетика, окружающая вино. У водки, например, эстетика очень простая и лаконичная. Бутылка с прозрачной жидкостью, всегда одинаково бесцветной, и граненый стакан. Чем проще – тем "правильнее".

У вина для разных сортов есть разные бутылки, разная форма бокалов. Вина, произведенные из разных сортов винограда, имеют разный цвет, разный аромат, разный вкус. Вино ведь невероятно разнообразно! Я уже молчу про шампанские вина, которые тоже наполнены эротикой, романтикой. Приглашая девушку на свидание, вряд ли вы предложите ей выпить с вами водки. Конечно, бывают исключения, но по большей части… Скорее всего, напитком вечера станет вино, и традиция, все, что вокруг, уже определяет, как вам выглядеть, что говорить, как себя вести.

Вино – это напиток, у которого можно многому учиться – так же, как у котов. Терпению, выдержке – ведь нельзя открыть старую бутылку, налить в стакан и залпом выпить. Ну, технически это возможно, но удовольствия никакого. Надо открыть бутылку заранее. Напитку необходимо подышать, насытиться кислородом. Нужно налить вино в бокал – не только красивый, но и правильный, подходящий, который поможет вину раскрыться. На протяжении следующего получаса напиток в вашем бокале будет меняться. А есть вина, которые лучше пить на следующий день, или через шесть-восемь часов. Вино не статично, и эта динамика тоже уникальна по сравнению с другими напитками.

Все это – бокалы, бутылки, пробки, французский шарм, динамика самого напитка – и сделало вино таким популярным. Но есть и вторая сторона, которую я наблюдаю и на дегустациях, и при обсуждении в интернете: это некое смущение, страх перед напитком. Для большинства людей вино делится на хорошее и плохое, вкусное и невкусное, "нравится – не нравится". Но это примитивизация. А пойти на дегустацию, учиться понимать вино многим кажется страшным именно из-за этого антуража: как держать бокал, как его наливать, как правильно крутить… Впервые в жизни понюхать хорошее выдержанное старое вино и услышать в нем запах мокрой кожи или скошенной травы…

И что произойдет, если я это не почувствую? Означает ли это, что я человек второго сорта?

Да, такой страх есть. И не дай боже, если ты не почувствуешь. Это многих отталкивает. Моя идея как раз в том, чтобы показать каждому: этому можно учиться, нос и язык можно тренировать – совсем как мышцы нашего тела. Это достаточно серьезный интеллектуальный процесс, но этому можно учиться – оно не даровано нам сразу. Точно также в новорожденном ребенке может таиться гениальный художник, но если он не возьмет в руки кисть, никто никогда об этом не узнает. Также и с виноделием: этому можно учиться, этому учиться не страшно, и я пытаюсь помочь, привлечь людей в этот круг, поднять их уровень понимания вина. Ведь это более сложный напиток, чем просто "вкусно – невкусно".

Не несет ли переход в виртуальное пространство опасность, что туристическая индустрия в целом превратится в "Клуб кинопутешественников", где условный Юрий Сенкевич будет рассказывать зрителям, как живут на другом конце света?

Это наша неизбежная реальность в будущем – вне зависимости от коронавируса. Но новые технологии позволяют избежать одностороннего вектора, когда я, условный "Сенкевич", рассказываю вам, а вы сидите у телевизора и слушаете – максимум, кинете в экран гнилым помидором. Я хочу это сделать очень интерактивным и очень динамичным. В том же "Зуме" есть возможность задавать вопросы, я, конечно же, буду на них отвечать во время дегустации. Все могут со мной общаться, контактировать, мой телефон, Фейсбук – открытая информация. Тысячи, даже десятки тысяч человек знают меня лично. Так что я бы не сравнивала это с одновекторным вещанием. Наоборот – именно сегодня, благодаря прогрессу технологий, у нас есть возможность сделать виртуальное общение очень реальным. Да, мы не можем обниматься, не можем целоваться, но на винных дегустациях мы вряд ли это делали и так. А поддерживать тот же уровень общения благодаря компьютерам и телефонам мы вполне сегодня в состоянии.

Мы говорили о том, что такие дегустации значат для гостей, для тех, кто в них участвует. А, с твоей точки зрения, можно ли с этого выжить?

Сложный вопрос, и ответ на него тоже достаточно сложный. Во-первых, нет цели запустить сейчас что-то, что поможет просуществовать, пока все не уляжется. Как я уже сказала ранее, я вижу здесь огромный потенциал, когда параллельно существуют и он-лайновый, и офф-лайновый проекты. Сейчас, в меняющемся прямо на глазах мире, мы не можем точно знать, сколько денег нам принесет та или иная идея. Все новшества, инновации, сопряжены с риском, в том числе финансовым. Мы не пшеницу выращиваем и не гайки на заводе производим – при том, что риски есть и там.

При работе с людьми в новом, меняющемся мире, никогда нельзя знать, можно ли на это прожить или нет. Но я смотрю на это чрезвычайно спокойно, потому что делаю этот проект не для того, чтобы выжить или заработать, а потому, что мне это нравится. Конечно, это не благотворительный проект, но мои предыдущие проекты, в частности – туристические, многократно доказали, что если ты любишь то, что ты делаешь, у тебя получится. Я верю в эту формулу и не верю в формулу "Давай придумаем что-то коммерчески выгодное и быстро замутим новый бизнес-проект".

Так что, поскольку я дегустациями занималась и раньше, это логичное продолжение, в новых обстоятельствах вышедшее на другой уровень.