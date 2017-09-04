"Глобс": новая пушка ЦАХАЛа провалила испытания

Газета "Глобс" сообщает о провале испытаний новой артиллерийской установки ЦАХАЛа ATMOS, заказанной министерством обороны Израиля у оборонного концерна "Эльбит Маарахот".

Министерство обороны, планирующее потратить 1,5 миллиарда долларов на артиллерийские системы нового поколения, выбирало между ATMOS и германской пушкой AGM, которую предлагал консорциум из израильских оборонных концернов "Авиационная промышленность" и "Военная промышленность" и германского Rheinmetall.

Хотя AGM уже прошла все испытания, а ATMOS в нужной ЦАХАЛу модификации все еще находится на стадии разработки, министерство сделало выбор в пользу израильской системы. Выбор был обоснован опасениями, что в случае военных действий Германия может наложить эмбарго на поставку боеприпасов.

По данным "Глобс", в ходе прошедших две недели назад испытаний, на которых присутствовало руководство управления разработки вооружений в министерстве обороны (МАПАТ), часть систем не сработала, а работа другой части просто не была продемонстрирована (включая систему автоматического заряжения орудий).

В министерстве обороны информацию "Глобс" прокомментировали заявлением, согласно которому испытания прототипа новой системы продолжаются, часть из них – успешные, часть – нет, что является естественным процессом разработки.





