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Экономика

"Глобс": новая пушка ЦАХАЛа провалила испытания

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
"Глобс": новая пушка ЦАХАЛа провалила испытания

Газета "Глобс" сообщает о провале испытаний новой артиллерийской установки ЦАХАЛа ATMOS, заказанной министерством обороны Израиля у оборонного концерна "Эльбит Маарахот".

Министерство обороны, планирующее потратить 1,5 миллиарда долларов на артиллерийские системы нового поколения, выбирало между ATMOS и германской пушкой AGM, которую предлагал консорциум из израильских оборонных концернов "Авиационная промышленность" и "Военная промышленность" и германского Rheinmetall.

Хотя AGM уже прошла все испытания, а ATMOS в нужной ЦАХАЛу модификации все еще находится на стадии разработки, министерство сделало выбор в пользу израильской системы. Выбор был обоснован опасениями, что в случае военных действий Германия может наложить эмбарго на поставку боеприпасов.

По данным "Глобс", в ходе прошедших две недели назад испытаний, на которых присутствовало руководство управления разработки вооружений в министерстве обороны (МАПАТ), часть систем не сработала, а работа другой части просто не была продемонстрирована (включая систему автоматического заряжения орудий).

В министерстве обороны информацию "Глобс" прокомментировали заявлением, согласно которому испытания прототипа новой системы продолжаются, часть из них – успешные, часть – нет, что является естественным процессом разработки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 17 октября 2014 г.
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