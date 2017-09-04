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Экономика

ЦБ России отозвал лицензию у банка, планировавшего наладить систему расчетов с Сирией и Ираном

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
ЦБ России отозвал лицензию у банка, планировавшего наладить систему расчетов с Сирией и Ираном

В понедельник, 4 сентября, Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Русского международного банка (РМБ Банк), передает ТАСС.

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 августа занимал по данным отчетности 137-е место в банковской системе РФ, сообщает регулятор.

По данным ЦБ, бизнес-модель РМБ Банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган, отмечается в публикации ТАСС.

1 сентября сайт газеты "Ведомости" писал, что стратегическим инвестором Русского международного банка может стать Республиканский банк развития, зарегистрированный в Южной Осетии. В этой публикации цитировался пресс-релиз РМБ, в котором было сказано, что после смены собственников этот банк будет предоставлять "полный комплекс финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов" в Южной Осетии, а впоследствии планирует организовать "стабильную, прозрачную систему международных расчетов с Сирийской Арабской Республикой и Исламской Республикой Иран, а также рассмотрит возможность открытия в этих странах своих представительств".

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