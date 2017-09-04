147 проектов за 116 млрд шекелей: план развития инфраструктуры на 5 лет

Правительство Израиля рассмотрело в воскресенье, 3 сентября, представленный ему план развития национальной инфраструктуры на 2017-2022 годы.

В план вошли проекты стоимостью не менее 100 миллионов шекелей, продвигаемые министерствами энергетики и водных ресурсов, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и транспорта.

В общей сложности в план вошли 147 проектов совокупной стоимостью 116 миллиардов шекелей, которые будут запущены не ранее 4 квартала 2017 года и, с высокой степенью, вероятности будут воплощены в жизнь до конца 2022 года.

В план не вошли проекты, работы над которыми уже ведутся, такие, как первая ветка трамвая в Гуш-Дане.

В целом обзор инфраструктурных планов на ближайшую пятилетку свидетельствует об окончательном отказе правительства от услуг государственной электрической компании ("Хеврат Хашмаль") в сфере строительства новых электростанций. Кроме того, в планах нет никаких упоминаний о таких проектах, как канал между Красным и Мертвым морями или эйлатская железная дорога.

Редакция NEWSru.co.il представляет читателям основные пункты плана.

Энергетика

На стадии готовности к запуску строительства находится частная электростанция в Сореке мощностью 140 мегаватт.

На стадии продвинутого планирования находится строительство двух частных электростанций в Хайфе и Кирьят-Гате общей мощностью 221 мегаватт.

Кроме того, в ближайшие пять лет планируется строительство 14 новых частных электростанций общей мощностью 2,75 гигаватт. 4 из них, расположенные на Голанских высотах, будут ветряными, общей мощностью 457 мегаватт. Еще три (Тимна, Ашалим, Димона) будут использовать солнечную энергию, выдавая в общей сложности до 600 мегаватт. Остальные электростанции будут построены в Ашдоде, Ротеме, Беэр-Тувье, Кирьят-Гате, Кохав а-Ярден и Манаре.

Водное хозяйство

На стадии готовности к запуску находится строительство канализационного коллектора в Ариэле, который позволит отказаться от нескольких водоочистных сооружений в данном районе. Также строятся водоочистные сооружения в Кциот, водовод Кинерет-Бейт-Шеан, система использования очищенных сточных вод в Иудейской низменности, водоводы Месилат-Цион-Бейт-Зайт и Доврат-границе с Иорданией.

На стадии объявленных тендеров находятся строительство четырех новых (Ганигар, Доврат, Кармиэль, Нир Эцион) и расширение трех существующих (Тират а-Кармель, Хайфа, Ашдод) водоочистных сооружений.

На стадии продвинутого планирования находятся переподключение Герцлии к системе канализации "Ашафдан" в Гуш-Дане, строительство водопровода Элишема-Шаар Шомрон в Самарии, строительство системы резервуаров для очищенных сточных вод в районе Аялон-Латрун, расширение водопровода в Модиине, строительство водовода Эмек-Мааянот-Бекаа и второй линии водовода Тель-Кашиш-Доврат.

В ближайшие годы министерство энергетики и водного хозяйства планирует строительство водоочистных сооружений в Кирьят-Шмоне, реконструкцию и расширение крупнейшего в стране водоочистного комплекса "Ашафдан" в Гуш-Дане и прокладку дополнительных труб и строительство насосных станций для водоочистных сооружений в Сабхе на юге страны. Стоимость этих трех проектов, которые будут осуществляться на государственные средства, оценивается в 1 миллиард 260 миллионов шекелей.

Также в планах министерства – 7 проектов по прокладке водоводов, строительству резервуаров и насосных станций для увеличения объемов использования очищенных сточных вод (южное побережье Средиземного моря, центральный Негев, район Яркон-Кармель, Западная Галилея, Центральная Галилея, Изреэльская долина, район Аялон-Латрун). Все 7 проектов будут осуществляться с привлечением частных средств.

Топливо

В данной сфере планируется перенос топливных резервуаров в Кирьят-Хаим из жилых районов в промышленную зону, строительство топливопровода для снабжения частных электростанций юга страны, перенос топливопроводов, построенных вдоль шоссе номер 4, на шоссе номер 6, расширение топливно-нефтяных резервуаров в Эшеле, строительство двух новых топливных резервуаров в Ашкелоне, а также строительство трех газопроводов (Сорек-Цафит-Кирьят-Гат, Кирьят-Гат-Рамат-Ховав и морской газопровод к месторождениям Кариш и Танин). Все эти проекты будут государственными, их финансирование также будет государственным за исключением проекта морского газопровода, в котором будет использоваться привлечение частных средств.

Уже на стадии детального планирования и завершения поисков источников финансирования находятся проекты строительства стратегических газовых резервуаров на севере, в центре и на юге страны.

Здравоохранение

Министерство здравоохранения планирует на ближайшую пятилетку строительство реабилитационного центра в больнице "Пурия" в Тверии (150 млн шекелей). Также на 2021-2022 год планируется начало строительства новой больницы в Беэр-Шеве.

Экология

На стадии готовности к запуску находится проект укрепления прибрежных утесов между Ашкелоном и Хадерой стоимостью 720 миллионов шекелей.

На стадии тендера находится проект строительства центра переработки бытового мусора и производства компоста и электроэнергии рядом с центром очистки сточных вод "Ашафдан". Планируется, что центр будет перерабатывать 1.000 тонн мусора в сутки.

Также министерство экологии планирует строительство центра переработки мусора, поступающего из Иерусалимского округа, и выработки из него энергии.

Сельское хозяйство

В планах министерства – строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции в Гуш-Дане.

Транспортная инфраструктура

На стадии готовности к запуску строительства находится строительство подъездного шоссе к новому Хайфскому порту стоимостью 1,5 миллиарда шекелей.

В планах министерства на ближайшие годы – строительство "зеленой" и "фиолетовой" линий трамвая в Тель-Авиве и "зеленой" линии в Иерусалиме (начало работ планируется в 2020 году), и начало строительства трамвая Хайфа-Нацерет.

Также планируются строительство инфраструктуры для запуска скоростных автобусных маршрутов большой вместимости (BRT) в районе гряды Кармель, в Тират а-Кармель, в Неве-Шаанане и в Акко.

В планах развития железнодорожной сети – строительство "восточной" железной дороги вдоль шоссе номер 4, соединение железнодорожных станций "Ришоним" и "Анава" и строительство четвертой колеи вдоль шоссе Аялон.

Шоссейная инфраструктура должна пополниться шоссе номер 57 (в объезд Кфар-Йоны), шоссе номер 16 (новый въезд в Иерусалим), "Шоссе отдыха" ("Цир а-Нофеш" – в районе Рамат а-Шарон), новой развязкой на месте перекрестка Бейт-Даган на шоссе 44, шоссе 200 (Рамле-шоссе Аялон), шоссе 71 (Афула-Бейт-Шеан), развязкой на портовом перекрестке на въезде в Ашдод, южным участком шоссе 38, шоссе 859 (в объезд Нагарии), развязкой Мишмар а-Гвуль на шоссе 65, новым северным въездом в Ашдод, развязкой Сахаров на въезде в Иерусалим, развязкой а-Рав-Мехер на шоссе номер 2 (между развязками Глилот и Сира), участком шоссе 85 (Кармиэль-Ханания), развязкой Кирьят-Гат-Юг, участком шоссе 40 в объезд Петах-Тиквы, участком шоссе 65 в объезд Афулы, развязкой на въезде в Ашкелон, шоссе 89 Кабри-Нагария, новыми участками шоссе 423 в объезд Нес-Ционы, разноуровневой развязкой на въезде в Лод, шоссе 232 (Маон-Керем-Шалом), шоссе 25 (Офаким-Сде-Тайман), новым участком шоссе 41, развязкой Аполлония на шоссе номер 2, развязкой Ифтахэль на шоссе 79, развязкой Лахавим на шоссе номер 40, шоссе 561 (Кфар-Нетер-шоссе 4), развязкой Гезер на шоссе 44, дополнительными участками шоссе 444, 90, развязками Шокет (шоссе 60 и 31), Атлит (шоссе 2), Холон Мизрах (шоссе 4), Бейт-Шемеш (шоссе 38), Хен (шоссе 22).

Кроме того, минтранс планирует создание платных "быстрых" полос на шоссе 2 и 20.

Значительное внимание уделено проекту полос для общественного транспорта в районе Гуш-Дана, на шоссе номер 5, на шоссе 461 (Дерех а-Таясим) и на шоссе 40.

Также следует отметить план строительства сети велосипедных дорог в Гуш-Дане ("Офнидан").





