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Экономика

Израиль и Швейцария заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

время публикации: 22:41 | последнее обновление: 22:16 блог версия для печати фото
Израиль и Швейцария заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

Министр финансов Моше Кахлон и глава федерального финансового департамента Швейцарии Или Маурер подписали в понедельник, 4 сентября, меморандум о взаимопонимании, целью которого является расширение сотрудничества двух стран в сфере финансовых услуг.

Встреча министров финансов состоялась после предварительной встречи, первой в своем роде, которую провели заместитель министра финансов Ицхак Коэн и госсекретарь по международным финансовым вопросам Йорг Гассер. В ходе переговоров главный экономист министерства финансов и исполняющий обязанности ответственного за распределение бюджетов Йоэль Наве представил подробный отчет о состоянии экономики Израиля.

В рамках соглашения планируется двустороннее сотрудничество в финансовой сфере по целому ряду направлений, включая обмен рабочими делегациями, улучшение сотрудничества в рамках финансовых институтов, совместную работу в организациях, разрабатывающих международные стандарты в сфере финансовых услуг, улучшение совместной работы в сфере регуляции и контроля и тому подобное.

"Улучшение взаимоотношения Израиля и Швейцарии отвечает интересам обеих стран, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Швейцарская экономика - одна из самых сильных в мире, и их интерес к израильской экономике и финансовым технологиям демонстрирует, что и нам есть чем гордиться. В прошлом месяце мы провели весьма успешную рабочую поездку в Вашингтон, где я встречался с министром финансов США Стивеном Мнучиным, а на будущей неделе мы отправляемся в Китай, где нам также предстоит серия важных встреч. Мы будем углублять экономическое сотрудничество Израиля с другими странами, основанное на статусе еврейского государства, как одной из ведущих высокотехнологичных держав мира".

Подписанное сегодня соглашение подкрепляет договор о сотрудничестве Израиля и Швейцарии в сфере финансовых технологий, который подписали глава отдела ценных бумаг, страхования и накопительных программ при Минфине (CMISA) Дорит Селингер и глава Управления контроля финансового рынка Швейцарии (FINMA). Этот договор позволит израильским и швейцарским компаниям, работающим в сфере финансовых технологий, получить всю информацию о принципах регуляции и адаптировать свой продукт к требованиям рынка.

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