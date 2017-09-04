В Беэр-Шеве пройдёт ярмарка трудоустройства для репатриантов и реэмигрантов

12 сентября министерство абсорбции проведёт в Беэр-Шеве ярмарку трудоустройства для новых репатриантов и израильтян, вернувшихся на родину после длительного проживания за границей.

Участникам ярмарки трудоустройства представится возможность ознакомиться с сотней вакансий в различных областях израильской экономики, пообщаться с представителями десятков компаний и фирм, предлагающих рабочие места, а также получить индивидуальные консультации по вопросам, связанным с приемом на работу (составление резюме, прохождение интервью и др.), которые будут проводить сотрудники отдела занятости министерства.

Своё участие в ярмарке трудоустройства в Беэр-Шеве в качестве потенциальных работодателей уже подтвердили: полиция Израиля, муниципалитет Беэр-Шевы, больничные кассы "Леумит" и "Клалит", управление тюрем (ШАБАС), компания по производству продуктов питания "Осем", автобусная компания "Дан", гостиничные сети Isrotel и Fattal, железнодорожная компания "Ракевет Исраэль", промышленные предприятия Аdiram Metall Industies LTD., Nirlat, Raval, Hollandia, фирма по работе с металлом "Омега проектим" и другие.

На ярмарке в столице Негева будут представлены рабочие места и вакансии для инженеров и техников (электричество и электроника, управление и производство, пищевая промышленность, технологии, химическая промышленность); социальных работников, учителей, воспитателей детских садов; медиков и пара-медиков; операторов и наладчиков станков CNC; работников по металлу (слесарей, сварщиков, электриков, и пр.); работников гостиничного бизнеса; специалистов в области электроники; персонала техобслуживания; водителей автобусов и тяжелых транспортных средств; упаковщиков; мясников; сотрудников служб безопасности и др.

Мероприятие пройдет 12 сентября в зале "а- Конхия" (ул. А-Эцель, 6) с 10:00 до 16:00. Участие и вход на ярмарку – бесплатные. Министерство абсорбции обеспечит бесплатную подвозку репатриантов к месту проведения ярмарки из Ашдода, Ашкелона, Сдерота, Арада, местных советов Эшколь и Рамат-Негев – Равивим. Записаться на подвозку необходимо заранее, обратившись в региональные отделения министерства по месту жительства.





