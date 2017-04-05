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Экономика

МВД объявило мероприятие для должников по муниципальному налогу

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
МВД объявило мероприятие для должников по муниципальному налогу

Министр внутренних дел Арье Дери объявил о начали мероприятия для лиц, имеющих крупные долги по муниципальному налогу, в рамках которой можно будет получить существенную скидку в обмен на уплату оставшейся части долга.

По данным МВД, задолженности населения перед муниципалитетами по муниципальному налогу составляют около 30 миллиардов шекелей.

Муниципалитеты смогут выбирать, участвуют они в данном мероприятии или нет. Срок действия мероприятия – до 30 ноября 2017 года.

В рамках мероприятия должник сможет получить "скидку" в 50% долга при оплате второй половины одним платежом и 45% - при достижении договора с муниципалитетом о погашении долга 12 чекам, 24 платежами через банковское распоряжение или 36 платежами посредством кредитной карты.

Участвовать в мероприятии можно только после уплаты долгов по муниципальному налогу за 2015-2016 года и подписания обязательства о погашении остальной части долгов. В случае образования новой задолженности в размере двух платежей и более предоставленная "скидка" будет отменена.

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