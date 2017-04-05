Минобороны Индии одобрило закупку ракет "Барак-8"

Комитет по закупке вооружений в министерстве обороны Индии утвердил сделку по закупке 100 ракет ПВО "Барак" производства израильского концерна "Рафаэль" для нужд индийских ВМС.

Стоимость сделки – 77 миллионов долларов. Сделка заключена в рамках категории "Buy Global", означающей закупку напрямую у иностранного производителя без участия индийской промышленности.

Сделка была утверждена через две недели после того, как индийские ВМС отчитались об успешных тестовых запусках ракет "Барак-1", установленных на борту авианосца Vikramaditya (бывший "Адмирал Горшков). В ходе проходивших в Арабском море учений израильская система перехватила низколетящую высокоскоростную цель, выпущенную с дистанции 10-12 километров.