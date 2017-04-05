Превышение планов сбора налогов в первом квартале существенно ниже, чем предполагалось

Согласно новой оценке израильского налогового управления, в первом квартале 2017 года план сбора налогов был превышен на 1,6 миллиарда шекелей, а не на 3 миллиарда шекелей, как предполагалось ранее.

После существенного превышения плана в январе и феврале, в марте был отмечен недобор налогов по сравнению с запланированными показателями.

Как отмечает "Калькалист", из 1,6 миллиарда шекелей излишков 1,2 миллиарда приходятся на одноразовые поступления от сделки по продаже "Кетер Пластик".

Эти показатели ставят под угрозу обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона о дополнительном снижении налогов в текущем году.