Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 5 апреля, валютные торги завершились легким ростом курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,192% и составил 3,653 шекелей за $1. Курс евро – на 0,482% и составил 3,901 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент значительным повышением всех основных индексов.

22 марта монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на апрель без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.