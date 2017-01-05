5 января 2017 г.
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Экономика

"Битуах Леуми" рекомендует не лишать пособий лиц, получающих от родственников до 3.000 шекелей в месяц

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
"Битуах Леуми" рекомендует не лишать пособий лиц, получающих от родственников до 3.000 шекелей в месяц

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") подготовил законопроект, позволяющий получателям пособий принимать от родственников финансовую помощь без опасения лишиться пособия.

Законопроект рассчитан на получателей пособий по старости или безработице, а также на получательниц алиментов от "Битуах Леуми".

Потолок денежной помощи от родственников предлагается установить на 3 тысячах шекелей для одного или 4,5 тысячах шекелей для пары или одиночки с детьми.

Законопроект будет продвигаться министерством социального обеспечения как правительственный.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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