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Экономика

Нетаниягу примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

18 января 2017 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Давос (Швейцария) для участия в работе Всемирного экономического форума.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, в ходе поездки Нетаниягу проведет ряд встреч с главами государств и руководителями международных компаний.

Как сообщали ранее турецкие СМИ, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Если встреча двух глав правительств состоится, это будет первая встреча между лидерами Израиля и Турции за последние семь лет.

Нетаниягу вернется в Израиль 22 января.

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// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2016 г.
Биньямин Нетаниягу встретится в Давосе с премьер-министром Турции







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Четверг, 5 января 2017 г.
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