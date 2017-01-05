Нетаниягу примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

18 января 2017 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Давос (Швейцария) для участия в работе Всемирного экономического форума.

Как сообщили из канцелярии главы правительства, в ходе поездки Нетаниягу проведет ряд встреч с главами государств и руководителями международных компаний.

Как сообщали ранее турецкие СМИ, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Если встреча двух глав правительств состоится, это будет первая встреча между лидерами Израиля и Турции за последние семь лет.

Нетаниягу вернется в Израиль 22 января.