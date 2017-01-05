Спецкомиссия рекомендовала министрам ввести четыре длинных выходных в год

Специальная комиссия в составе генеральных директоров министерств, которая должна была изучить вопрос о введении в Израиле дополнительных выходных дней, рекомендовала ввести четыре дополнительных дня вместо шести, предусмотренных в законопроекте депутата Эли Коэна ("Кулану"), сообщает The Marker.

Согласно рекомендации, на первом этапе планируется ввести два дополнительных выходных дня в год по воскресеньям, а затем постепенно увеличить до четырех "длинных выходных" в год.

Следует отметить, что законопроект Коэна разрешает обязывать работников работать в дополнительный выходной, однако за дополнительную плату, принятую за работу по субботам. Комиссия рекомендует взвесить возможность ввести дифференцированную дополнительную оплату для работы по субботам или в дополнительный выходной день.

Также существует предложение председателя Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорена, требующего помимо дополнительных шести выходных в год сократить количество рабочих часов на 2 часа в неделю.

Правительство рассмотрит рекомендации комиссии гендиректоров в ближайшее воскресенье, 8 января.





