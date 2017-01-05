5 января 2017 г.
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Экономика

Владельцы магазинов одежды требуют отметить освобождение от НДС при покупках через интернет за границей

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото
Владельцы магазинов одежды требуют отметить освобождение от НДС при покупках через интернет за границей

Владельцы крупных сетей магазинов одежды и обуви, а также владельцы торговых центров обратились к министру финансов Моше Кахлону с требованием отменить освобождение от НДС, предоставляемое при покупках через интернет за границей на сумму до 75 долларов.

Как сообщает "Глобс", среди обратившихся – руководители брэндов "Кастро", "Фокс", "Наалей Нимрод", торговых центров "Офер".

Журналистка Иланит Хайот отмечает, что особое беспокойство владельцев магазинов одежды вызывает стремительный рост популярности заказов за границей детской одежды и обуви.

Согласно последним данным, в 2016 году израильтяне потратили на покупку одежды через интернет 1,7 миллиарда шекелей, причем две третьих этой суммы были потрачены за границей. 60% израильтян по меньшей мере один раз за последний год купили одежду или обувь через интернет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 ноября 2016 г.
В 2016 году израильтяне потратили на покупки в интернете 11,8 миллиарда шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 мая 2015 г.
91% читателей NEWSru.co.il покупают через интернет. Итоги опроса







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Четверг, 5 января 2017 г.
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