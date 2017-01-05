Владельцы магазинов одежды требуют отметить освобождение от НДС при покупках через интернет за границей

Владельцы крупных сетей магазинов одежды и обуви, а также владельцы торговых центров обратились к министру финансов Моше Кахлону с требованием отменить освобождение от НДС, предоставляемое при покупках через интернет за границей на сумму до 75 долларов.

Как сообщает "Глобс", среди обратившихся – руководители брэндов "Кастро", "Фокс", "Наалей Нимрод", торговых центров "Офер".

Журналистка Иланит Хайот отмечает, что особое беспокойство владельцев магазинов одежды вызывает стремительный рост популярности заказов за границей детской одежды и обуви.

Согласно последним данным, в 2016 году израильтяне потратили на покупку одежды через интернет 1,7 миллиарда шекелей, причем две третьих этой суммы были потрачены за границей. 60% израильтян по меньшей мере один раз за последний год купили одежду или обувь через интернет.