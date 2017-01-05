5 января 2017 г.
последняя новость: 12:51
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:38 Спецкомиссия рекомендовала министрам ввести четыре длинных выходных в год
11:36 На три последних места в новом индексе ТА-35 претендуют 5 компаний
10:57 Владельцы магазинов одежды требуют отметить освобождение от НДС при покупках через интернет за границей
10:15 Впервые за шесть лет Турция примет участие в израильской туристической выставке
09:19 Federal Reserve предупредил о возможности быстрого повышения учетной ставки
16:33 Минфин Израиля планирует разместить гособлигации на 1 млрд евро
15:41 Bloomberg: минфин Израиля против продажи страховых компаний китайцам
15:36 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:33 Продлены налоговые льготы для работающих во вторую смену на промышленном производстве
13:45 Минтранс потребовал от "Эгеда" разъяснений по поводу ухудшения качества обслуживания
Экономика

На три последних места в новом индексе ТА-35 претендуют 5 компаний

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
На три последних места в новом индексе ТА-35 претендуют 5 компаний

26 января станет известен список компаний, которые войдут в новый ведущий индекс Тель-Авивской биржи ценных бумаг ТА-35, который заменит индекс ТА-25.

Торги по индексу ТА-35, а также по индексу ТА-90 (вместо ТА-75) стартуют 9 февраля.

Решаться, в какая компания в какой индекс попадет, будет по итогам торгов, проходящих с 1 по 12 января.

Как сообщает Bizportal, на текущий момент 32 позиции ведущего индекса из 35 уже очевидны. На оставшиеся три позиции претендуют сотовые операторы "Партнер" и "Селком" (шансы обеих компаний выросли после сделки по "Голан Телеком"), страховая компания "Мигдаль", импортер автомобилей "Делек Рехев" и компания "Сода Стрим".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 января 2016 г.
Тель-Авивская биржа представила план реформы индексов: ТА-25 превратится в ТА-35
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 августа 2015 г.
Руководство Тель-Авивской биржи хочет превратить индекс ТА-25 в ТА-35







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017