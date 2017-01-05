На три последних места в новом индексе ТА-35 претендуют 5 компаний

26 января станет известен список компаний, которые войдут в новый ведущий индекс Тель-Авивской биржи ценных бумаг ТА-35, который заменит индекс ТА-25.

Торги по индексу ТА-35, а также по индексу ТА-90 (вместо ТА-75) стартуют 9 февраля.

Решаться, в какая компания в какой индекс попадет, будет по итогам торгов, проходящих с 1 по 12 января.

Как сообщает Bizportal, на текущий момент 32 позиции ведущего индекса из 35 уже очевидны. На оставшиеся три позиции претендуют сотовые операторы "Партнер" и "Селком" (шансы обеих компаний выросли после сделки по "Голан Телеком"), страховая компания "Мигдаль", импортер автомобилей "Делек Рехев" и компания "Сода Стрим".