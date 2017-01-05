Впервые за шесть лет Турция примет участие в израильской туристической выставке

7-8 февраля в тель-авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" состоится ежегодная международная туристическая выставка International Mediterranean Tourism-2017.

Впервые с 2010 года, когда из-за инцидента "Мави Мармара" отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились, в выставке примет участие турецкая делегация.

Новый посол Турции в Израиле Камаль Окам отметил, что сотрудникам посольства и членам делегации предстоит много работы. Если до кризиса Турцию ежегодно посещали до полумиллиона израильтян, то в 2016 году их количество сократилось до 260 тысяч.

Помимо Турции участие в крупнейшей региональной туристической выставке примут делегации из 40 стран, включая страны ЕС, Марокко, Беларусь, США, Грузию, Россию, Японию, Шри-Ланку, Танзанию, Эквадор, Ботсвану, Панаму и т.д.