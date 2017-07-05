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Экономика

Индийский холдинг Adventz подписал договор об участии в строительстве трамваев в Тель-Авиве и Иерусалиме

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Индийский холдинг Adventz подписал договор об участии в строительстве трамваев в Тель-Авиве и Иерусалиме

Крупный индийский холдинг Adventz Group подписал соглашение с израильской компанией "Лесико" об участии в проектах по строительству трамвайных путей в Гуш-Дане и в Иерусалиме.

Стоимость соглашения оценивается в 2 миллиарда долларов. В рамках соглашения индийский холдинг будет заниматься установкой сигнальных систем, электрификацией, строительством электроподстанций и системами управления и контроля.

Сделка подписана в рамках визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди, вместе с которым приехали генеральные директора 15 крупнейших индийских корпораций.

В ходе визита ожидается также подписание ряда сделок в оборонной сфере, сферах водного хозяйства и медицины.

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