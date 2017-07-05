5 июля 2017 г.
последняя новость: 13:46
Cпагетти по-летнему
Бабушка с железными блинами
Бритни, ах! На лабутенах, ах!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:33 Кнессет утвердил состав комиссии по расследованию банкротства Фишмана
12:28 Aviasales: из-за холодного лета поток туристов из России в Израиль вырос почти на треть
09:22 Индийский холдинг Adventz подписал договор об участии в строительстве трамваев в Тель-Авиве и Иерусалиме
07:19 Пляж "Пальмахим" окончательно объявлен национальным парком
15:36 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
15:25 Консорциум "Рои" проведет пробное бурение на границе с Египтом
14:35 Рейтинг самых загрязняющих предприятий Израиля по версии министерства экологии
14:14 Минфин просит сократить бюджеты министерств на 1,1 млрд шекелей
12:58 Intel потратил на закупки в Израиле 5,8 млрд шекелей
09:47 Государство сокращает субсидирование факультетов юриспруденции и менеджмента
Экономика

Кнессет утвердил состав комиссии по расследованию банкротства Фишмана

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила состав парламентской комиссии по расследованию работы финансовой системы в вопросах кредитования крупных заемщиков.

В состав комиссии вошли депутаты Эйтан Кабель, Йоав Киш, Рои Фолькман, Бецалель Смотрич, Игаль Гуэта, Роберт Илатов, Айелет Нахмиас-Вербин, Дов Ханин, Хаим Ялин, Моше Гафни. К ним должен присоединиться представитель партии МЕРЕЦ.

На текущий момент комиссия по регламенту рассматривает возможность расширения полномочий следственной комиссии, чтобы позволить ей штрафовать лиц, отказавшихся явиться для дачи показаний.

Причиной создания комиссии стало крупнейшее в истории Израиля банкротство холдинга Элиэзера Фишмана, долги которого превысили 1,5 миллиарда шекелей.

Руководство Банка Израиля сообщило, что готово сотрудничать со следственной комиссией, однако выступает против расширения ее полномочий.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
Кнессет объявил о создании следственной комиссии по банкротству Фишмана
// NEWSru.co.il // Экономика // 21 июня 2017 г.
Суд объявил миллиардера Элиэзера Фишмана банкротом
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июня 2017 г.
Банк Израиля разрешит внешнюю проверку выданных Фишману кредитов
// NEWSru.co.il // Экономика // 7 июня 2017 г.
Кредиторы отклонили предложение Фишмана о реструктуризации долгов и потребовали банкротства
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 июня 2017 г.
"Апоалим" отверг предложенную Фишманом реструктуризацию долгов со "стрижкой" 92%







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017