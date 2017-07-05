Кнессет утвердил состав комиссии по расследованию банкротства Фишмана

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила состав парламентской комиссии по расследованию работы финансовой системы в вопросах кредитования крупных заемщиков.

В состав комиссии вошли депутаты Эйтан Кабель, Йоав Киш, Рои Фолькман, Бецалель Смотрич, Игаль Гуэта, Роберт Илатов, Айелет Нахмиас-Вербин, Дов Ханин, Хаим Ялин, Моше Гафни. К ним должен присоединиться представитель партии МЕРЕЦ.

На текущий момент комиссия по регламенту рассматривает возможность расширения полномочий следственной комиссии, чтобы позволить ей штрафовать лиц, отказавшихся явиться для дачи показаний.

Причиной создания комиссии стало крупнейшее в истории Израиля банкротство холдинга Элиэзера Фишмана, долги которого превысили 1,5 миллиарда шекелей.

Руководство Банка Израиля сообщило, что готово сотрудничать со следственной комиссией, однако выступает против расширения ее полномочий.