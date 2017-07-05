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Экономика

Лев Леваев прекращает борьбу за "Африку Исраэль"

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 19:44 блог версия для печати фото
Лев Леваев прекращает борьбу за "Африку Исраэль"

Бизнесмен Лев Леваев, многие годы являвшийся владельцем контрольного пакета акций холдинга "Африка Исраэль", объявил о прекращении борьбы за контроль над ним.

На текущий момент холдинг контролируется держателями облигаций. Леваев пытался сохранить контроль над холдингом в партнерстве с бизнесменом Моти Бен-Моше.

Держатели облигаций не желали продолжения контроля Леваева, и предлагали Бен-Моше вести с ними переговоры отдельно, однако тот отказался разрывать соглашение о партнерстве с Леваевым.

Таким образом, единственным претендентом на холдинг остался американо-израильский бизнесмен Моти Сайдоф.

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