Лев Леваев прекращает борьбу за "Африку Исраэль"

Бизнесмен Лев Леваев, многие годы являвшийся владельцем контрольного пакета акций холдинга "Африка Исраэль", объявил о прекращении борьбы за контроль над ним.

На текущий момент холдинг контролируется держателями облигаций. Леваев пытался сохранить контроль над холдингом в партнерстве с бизнесменом Моти Бен-Моше.

Держатели облигаций не желали продолжения контроля Леваева, и предлагали Бен-Моше вести с ними переговоры отдельно, однако тот отказался разрывать соглашение о партнерстве с Леваевым.

Таким образом, единственным претендентом на холдинг остался американо-израильский бизнесмен Моти Сайдоф.