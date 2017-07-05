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Экономика

Пляж "Пальмахим" окончательно объявлен национальным парком

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото
Пляж "Пальмахим"

Апелляционный комитет национальной комиссии по планированию и застройке большинством голосов отклонил апелляцию группы предпринимателей против решения отменить строительство туристического объекта на пляже "Пальмахим".

Решение комитета ставит точку в шестилетней тяжбе, начавшейся после того, как государство под давлением общественности объявило пляж "Пальмахим" национальным парком, отменив результаты тендера на строительство на его территории крупного туристического объекта.

Следует отметить, что министерство туризма выступало на стороне предпринимателей.

Члены апелляционного комитета согласились, что решение объявить парк "Пальмахим" национальным парком нанесло ущерб предпринимателям, выигравшим тендер и вложившим значительные средства в процесс планирования. В то же время комитет счел подобный шаг оправданным в свете общественного интереса, постановив, что истцам должна быть выплачена денежная компенсация.

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